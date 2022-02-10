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اعتقال إرهابي وتدمير مضافة لداعش شمالي بغداد

اعتقال إرهابي وتدمير مضافة لداعش شمالي بغداد
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، عن اعتقال إرهابي وتدمير مضافة لتنظيم داعش شمالي بغداد.

العالم-العراق

وقالت القيادة في بيان، إن "المفارز المتواجدة في سيطرة الشعب تمكنت من اعتقال متهم مطلوب وفق المادة ١/٤ إرهاب وذلك من خلال التدقيق وفق قاعدة البيانات في حاسبة المطلوبين للقضاء العراقي".

وأضافت "نفذت قوة من لوائي المشاة (٥٩، ٢٢) ووفق معلومات دقيقة من جهاز الأمن الوطني مكتب شمال بغداد وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات فرقة المشاة السادسة واجب مداهمة لمضافات عصابات داعش الإرهابية في منطقتي (الهورة، البو حوسة) شمال بغداد عُثر فيهما على هاون عيار ١٢٠ ملم وثلاث حاويات بلاستك "براميل" مخبأة تحت الأرض ضمن مناطق زراعية تحتوي على مواد اعاشة تخص جرذان داعش".

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اعتقال إرهابي وتدمير مضافة لداعش شمالي بغداد