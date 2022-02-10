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وفد عراقي يزور إيران قريبا لحل مديونيات توريد الغاز

وفد عراقي يزور إيران قريبا لحل مديونيات توريد الغاز
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن العراق أن وفدا سيزور طهران قريبا "لحل أزمة توقف إمدادات الغاز جراء المديونيات العراقية المستحقة لإيران".

العالم - ايران

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزير الكهرباء المكلف عادل كريم خلال تصريحات للتلفزيون الرسمي قوله: "وفد من الوزارة سيذهب إلى إيران قريبا لحل أزمة الغاز"​​​.

وتابع أن "إيران لديها ديون على العراق تقدر بمليار و692 مليون دولار، وهذه نتيجة تراكمات"، لافتا إلى أن "تكلفة الغاز الإيراني أقل من 4 مليارات دولار سنويا".

وأضاف: "لم نتسلم ميغاواط (من الكهرباء) واحدا من إيران خلال الصيف الماضي".وأشار إلى أن العراق يتسلم حاليا 500 ميغاواط فقط من إيران.

وأردف : "لدينا القدرة الآن لإنتاج 21 ألف ميغاواط بأريحية، لكن حاجتنا تقدر بـ35 ألف ميغاواط".

وأضاف: "نخطط للوصول إلى إنتاج 26 ألف ميغاواط خلال الصيف المقبل".

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وفد عراقي يزور إيران قريبا لحل مديونيات توريد الغاز

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