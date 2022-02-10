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صور لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة إغتيال

صور لرئيس الحكومة الليبية بعد نجاته من محاولة إغتيال
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

نشر عمران المونث صهر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة صورة له مع رئيس الحكومة في منزل الأخير بعد أنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال في طرابلس فجر اليوم الخميس.

العالم - ليبيا

وبعد منشورين متتاليين عبر "فيسبوك" لم يتضمنا إلا عبارتين "لا حول ولا قوة إلا بالله" و"الحمد لله"، نشر المونث صورة له وعبد الحميد الدبيبة مبتسما، وأرفقها بكلمات "ها سيدي ها الحمد الله علي سلامتك".

كما نشر المونث صورا لسيارة الدبيبة التي تظهر عليها آثار تعرضها لإطلاق نار، وصورا أخرى من موقع الحادث، إضافة إلى مقاطع فيديو لتعزيزات أمنية في طرابلس.

وفي وقت سابق اليوم تواردت تقارير إعلامية عن تعرض موكب الدبيبة لإطلاق النار وسط طرابلس في الساعات الأولى من اليوم، دون أن يصاب رئيس الحكومة بأذى جراء الحادث.

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