أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس10 فبراير 2022

جام جم ..

علم إيران يرفرف عاليا كعهده دائما في الذكرى الثالثة والأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية

جمهوري اسلامي ..

الإمام الخميني قائد سخر قلوب الإيرانيين وقلوب أبناء الأمة الإسلامية

كيهان ..

الثورة الإسلامية في إيران تنهي عامها الثالث والأربعين بفضل الجهاد والصمود

حمايت ..

مقاومة وصمود في ثلاثة وأربعين عاما من عمر الثورة الإسلامية في إيران

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية يفتتح مشاريع ضخمة للبتروكيمياويات والغاز في خمس محافظات

ابرار ..

رئيس الأركان.. إيران ستواصل تعزيز وتطوير قدراتها الصاروخية من ناحيتي الكم والنوع

وطن امروز ..

الصاروخ الباليستي " خيبر شكن " عالي الدقة البعيد المدى أحدث إنجاز للقوات الجو فضائية

جوان ..

السيد حسن نصر الله مخاطبا الإمارات.. من كان بيته من زجاج لايرمي الآخرين بحجر

ارمان ملي ..

الخارجية الروسية تحذر من مبيعات السلاح لأوكرانيا التي تقلل من فرص الحل الدبلوماسي

ابتكار ...

أمريكا تواصل ألاعيبها في المرحلة النهائية لمفاوضات فيينا بتحديد مهلة مفبركة

مردم سالاري ..

إتساع دائرة الخلافات في الحزب الجمهوري بأمريكا على خلفية أحداث الهجوم على الكونغرس

خراسان ..

مظاهرات غاضبة في المدن التركية ضد الغلاء ورفع أسعار الطاقة الكهربائية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( معادلة الردع )..ايران الثورة الاسلامية باتت القوة الاقليمية الكبرى في المنطقة رغم كل ضغوط ومؤامرات القوى الاستكبارية التي لم تتوقف لحظة منذ انتصار انتصار الثورة . لقد ولى ذلك الزمن الذي كانت القوى الكبرى تتلاعب فيه بمصير بلادنا طبقا لاهواءها ومصالحها دون اي رادع.

إن قدرات إيران الإستراتيجية اليوم باتت تجعل الأعداء يفكرون ألف مرة قبل القيام بأي تحرك عدواني ضد بلادنا ان ايران نجحت في ايجاد صناعات دفاعية متطورة في المجالين التكتيكي والاستراتيجي, فالى جانب صناعة الدبابات والعربات المدرعة ومختلف انواع المدافع والراجمات الصاروخية والسفن القتالية والمسيرات وغيرها,خطت بلادنا خطوات هائلة في تطوير قدراتها الصاروخية الاستراتيجية ,بتصنيع صواريخ بالستية واخرى ناقلة للاقمار الصناعية ونظم دفاع جوي صاروخي والى اخر القائمة .

ان ايران اوجدت عمليا معادلة ردع صلبة قلبت الطاولة على كل مخططات امريكا وحليفاتها ووضعت الكيان الصهيوني في مأزق خانق بكل معنى الكلمة.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( المنامة وطريق التطبيع الوعر )..في سبتمبر عام الفين وعشرين وقعت البحرين والى جانب الامارات اتفاقية اقامة علاقات مع الكيان الصهوني في مراسم بالبيت الابيض باشراف ترامب, وتبادل النظام الخليفي البعثات الدبلوماسية مع الكيان مشددا قبضته الداخلية في نفس الوقت لقمع اي صوت معارض للتطبيع.الا ان الامور لم تبق على هذا المنوال ..

إن المظاهرات والإحتجاجات الشعبية الأخيرة في البحرين ضد زيارة وزير الحرب الصهيوني للمنامة مؤشرعلى تفاعل الغضب الشعبي ضد التطبيع وهذا يعني ان النظام الخليفي الذي يعاني من ازمة افتقاره للشرعية داخليا تتجسد باستمرار الثورة الشعبية منذ سنوات بات مقبلا على مواجهة المزيد من اجواء الرفض الشعبي لوجوده ولسياساته ولممارساته القمعية ولانزلاقه في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة افتاب يزد في تقرير لها يسلط الضوء على ( تراجع شعبية بايدن ) قائلة.. تعكس نتائج استطلاعات الراي العام في الولايات المتحدة منذ اسابيع استمرار وتيرة انخفاض شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن .

إن هناك مخاوف متزايدة في الحزب الديمقراطي من خسارة الأغلبية النيابية في إنتخابات الكونغرس النصفية بتراجع شعبية بايدن ومع تزايد الانتقادات الداخلية لادارة بايدن وللحزب الديمقراطي بشأن تردي الاوضاع الاقتصادية واستمرار تهديد فيروس كورونا واى جانب الانتقادات اللاذعة التي يغذيها الجمهوريون بشأن مواقف بايدن الضعيفة في مجال السياسة الخارجية.

وحسب احدث استطلاع للرأي تراجعت شعبية بايدان الى مادون الاربعة والاربعين بالمئة مطلع هذا الشهر.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( ولت حقبة حرمان البلاد من حقوقها النووية ).. ان اعادة ادارة بايدن لاعفاءات من الحظر على البرنامج النووي الايراني سبق ان الغاها ترامب , مجرد لعبة امريكية مخادعة تريد هذه الادارة من وراءها تحقيق نواياها الخاصة بتقييد حقوق ايران النووية القانونية عبر القاء الكرة في ملعب ايران بمفاوضات فيينا.

إن أمريكا أعلنت إعادة إعفاءات تجاوزتها إيران وإستغنت عنها بهمة خبرائها وبنجاحها بتطوير برنامجها النووي السلمي وادارة بايدن تعرف ذلك جيدا لكنها ارادت ايجاد ضجة دعائية لايجاد اجواء ضغط على ايران في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي وعلى اعتبار انها اي ادارة بايدن قد قامت بذلك بخطوة كبرى لصالح دفع عجلة هذه المفاوضات وان على ايران تقديم تنازلات بدورها .

ان هذه الخطوة الامريكية الفارغة غير قادرة على اخفاء حقيقة مواصلة ادارة بايدن لنفس سياسات ادارة ترامب ولوضعها عراقيل مختلفة في طريق مفاوضات فيينا بمقترحات الغاءات انتقائية للحظر وبرفض تقديم الضمانات اللازمة .

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها( زعماء إنقضت مدة صلاحياتهم )عن تصفية القوا الامريكية لزعيم تنظيم داعش الارهابي في مخبأئه بسوريا.. تبجح الرئيس الامريكي جو بايدن بتصفية القوات الامريكية لزعيم داعش " ابو بكر القرشي " في مخبائه بسوريا , كما وان تبجحت ادارات امريكية سابقة بقتل وتصفية زعيم داعش السابق ابو بكر البغدادي وزعيم تنظيم القاعدة الارهابي اسامة بن بلادن .

في الحقيقة لم يعد سرا على أحد في العالم بأن امريكا هي نفسها التي أوجدت القاعدة و"داعش" وأخواتهما بالمنطقة الامر الذي يطرح تساؤلات عن معنى ومغزى قيام الادارات الامريكية المختلفة بمثل هذه التصفيات لقيادات منظمات ارهابية اوجدتها بنفسها.

في الواقع هناك تفسير منطقي لهذا التناقض يرى ان مثل هذه الزعامات الارهابية باتت مكشوفة واحترقت اوراقها وان تصفيتها لا يضعف هيكليات هذه التنظيمات ابدا بل سيوفر فرصة لظهور زعامات ارهابية جديدة وربما اكثر اندفاعا ووحشية, هذا الى جانب ان تصفية مثل هذه الزعامات الارهابية تعزز المكانة الداخلية للرؤوساء الامريكيين وعلى اعتبار ان انجاز كبير ضد الارهاب , كما تعزز ادعاءات امريكا الكاذبة بتزعم حربا مزعومة على الارهاب.