المقاومة تمتلك منظومات حديثة جدا أكثر يتحدث عنها العدو الإسرائيلي + فيديو

العالم - لبنان

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" نوه عمر معربوني إلى ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ليس جديدا، بما يرتبط بطبيعة المواجهة القائمة مع العدو الصهيوني.

وبشأن موضوع تفعيل الدفاع الجوي لدى محور المقاومة أشار معربوني إلى أن: المصطلح الذي استخدمه السيد هو "التفعيل"، وهذا يعني أن منظومات الدفاع الجوي كانت موجودة، وبصراحة أن الذي أعلن عن هذا الأمر هي وسائل الإعلام الصهيونية حيث قالت إن المقاومه تمتلك منظومات سام 8 و سام 17.

ونوه إلى أنه و: قبل 4 سنوات كتبت مقالة ضمنتها معلومات من الإعلام الاسرائيلي تقول بشكل حرفي إن الطيارين الصهاينة أبلغوا قياداتهم بأن عمليه "إطلاق راداري" فوق الجنوب وفوق محافظه البقاع تحديدا تمت عليهم في ثوان معدودة، وحين نتحدث عن "إطلاق راداري" فهو باللغة العسكرية يعني أن الطائرة أصيبت، فالإطلاق الراداري عندما يسجله الطيار على أجهزة الملاحة في الطائرة يكفي فقط أن يتم إطلاق الصاروخ ليصيب الطائرة.

وأضاف: لتحديث المسألة أكثر في بعدها التقني إن المنظومات التي تستطيع أن تقوم بعمليه إطلاق راداري في ثواني ثم تطفئ أجهزه الإطلاق إنما هي الرادارات المزدوجة أي رادارات المتابعة والرصد، وتقنيا يحتاج ذلك إلى منظومة دقيقة، إذا فما تمتلكه المقاومة هي منظومات حديثة جدا وأكثر من سام 8 و سام 17 التي يتحدث عنها العدو الإسرائيلي.

وفيما لفت إلى أن سماحة السيدحسن نصرالله قد بنى تقديراته على ما يحضر من الإعلام ومراكز الأبحاث في إسرائيل، قال: بالتأكيد إن ما هو متداول لدى الكيان الصهيوني هي مسألة زوال هذا الكيان، فالقاعدة التي قام عليها الكيان أي الهجرة إلى فلسطين المحتلة تعرضت لضربة كبيرة في 2006 حيث أن نصف سكان المستوطنات الشمالية هاجروا إلى وسط فلسطين والنصف الآخر قبع في الملاجىء 33 يوما، وهذه كانت الهجرة المعاكسة الأولى في تاريخ الكيان.

وأضاف أن مراكز الإحصاء في الكيان تقول إنه ومنذ 2007 حتى 2019 هناك مليون و100 ألف يهودي هاجروا بشكل معاكس إلى البلدان التي أتوا منها أو إلى بلدان أخرى، مبينا: فإذاً المعادلة الآن لم تعد معادلة ردع بالمعنى العسكري، بل نحن أمام سقوط القاعدة الأساسية التي قام عليها الكيان.

وخلص عمر معربوني إلى القول: كما أنه لم تعد لدى جيش الاحتلال مناورات هجومية، وكل المناورات منذ 2006 حتى الآن كانت دفاعية وغالبيتها ترتبط بالجبهة الداخلية.

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