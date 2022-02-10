رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار وتحقيق الامن المستدام بالمنطقة

العالم - ايران

وتابع الرئيس رئيسي ان سياسة الحكومة الايرانية تعتمد التعاون مع دول الجوار والاهتمام بالمنظمات الاقليمية الدولية والتنمية الاقتصادية منوها الى ان لايران اتفاق تعاون مع الصين ولدينا ابضا مشروع للتعاون مع روسيا وقال : نعمل على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية مع دول العالم .

واستطرد قائلا اننا نسعى الى علاقات منسجمة ومستمرة ومتزنة مع مختلف المناطق من الناحية الجيوسياسية مشددا بالقول : ايران تركز في سياساتها الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار وتحقيق الامن المستدام في المنطقة .

يتبع ..