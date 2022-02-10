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رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار وتحقيق الامن المستدام بالمنطقة

رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار وتحقيق الامن المستدام بالمنطقة
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس رئيسي السيد ابراهيم رئيسي في كلمته اليوم بجمع من السفراء والملحقين الاجانب ان الامام الخميني (ره) قدم هوية جديدة للسيادة الدينية في ايران مضيفا ان اهداف الثورة الاسلامية في ايران هي قيم انسانية عالمية .

العالم - ايران

وتابع الرئيس رئيسي ان سياسة الحكومة الايرانية تعتمد التعاون مع دول الجوار والاهتمام بالمنظمات الاقليمية الدولية والتنمية الاقتصادية منوها الى ان لايران اتفاق تعاون مع الصين ولدينا ابضا مشروع للتعاون مع روسيا وقال : نعمل على تنشيط الدبلوماسية الاقتصادية مع دول العالم .

واستطرد قائلا اننا نسعى الى علاقات منسجمة ومستمرة ومتزنة مع مختلف المناطق من الناحية الجيوسياسية مشددا بالقول : ايران تركز في سياساتها الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار وتحقيق الامن المستدام في المنطقة .

يتبع ..

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رئيسي : نركز في سياستنا الاستراتيجية على تقوية العلاقات مع دول الجوار وتحقيق الامن المستدام بالمنطقة