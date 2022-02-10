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الرئيس رئيسي: اميركا واوروبا اليوم امام اختبار تاريخي في مواجهة الشعب الايراني

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

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