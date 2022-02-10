صحيفة عبرية: حماس نفذت تجربة صاروخية كبرى تجاه البحر

العالم - فلسطين

وأوضحت الصحيفة، أمس الأربعاء، أن حركة حماس، أطلقت 15 صاروخا تجريبيا من قطاع غزة، باتجاه البحر، في إطار التجارب من أجل تحسين قدراتها العسكرية.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الجناح العسكري لحماس، هذا العدد من الصواريخ في إطار التجارب.

ولم يصدر عن حماس تعليق بشأن التجربة الصاروخية التي تحدثت عنها الصحيفة الإسرائيلية.

وبين الفينة والأخرى تجري كتائب القسام وفصائل المقاومة في قطاع غزة تجارب صاروخية وتقوم بإطلاق صواريخ تجاه البحر، في إطار تجارب أداء الصواريخ ومراقبة مدياتها.

وفي تصريح سابق، قال المتحدث باسم حماس في غزة حازم قاسم إن هذه التجارب "تندرج في سياق الجهد المستمر من جانب كتائب القسام والمقاومة لتطوير منظومتها الصاروخية، والحرص على امتلاك كل سبل القوة المتاحة وتطويرها كميا ونوعيا، والاستعداد الدائم لأي تطورات محتملة".

وعلى مدار السنوات الماضية، تطور الأداء الصاروخي لفصائل المقاومة الفلسطينية، وظهر واضحا خلال الحروب الأخيرة على قطاع غزة، ووصولها إلى مسافات غير مسبوقة في العمق الإسرائيلي.