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هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: انتفاضة الأسرى مستمرة في يومها الخامس من كافة الفصائل ولازالت السجون مغلقة ويمتنعون عن الخروج للساحات

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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