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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: التهديدات والانذارات بشأن أوكرانيا لن تؤدي إلى أي نتيجة

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

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