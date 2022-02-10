مؤكدا جهوزيته.. الفياض: العراق ما قبل الحشد الشعبي ليس مثل ما بعده

العالم-العراق

وقال الفياض في بيان انه "بعزيمة وتلاحم أبناء الحشد الشعبي والقوات الأمنية سنواجه كل خطر تجاه البلاد"، مؤكدا ان "العراق ما قبل الحشد الشعبي ليس مثل ما بعده".

وأضاف الفياض ان "البلد يواجه تحديات كبيرة منها أمنية والسياسية ومؤخرا ما حدث من هروب للإرهابيين من أحد السجون في سوريا وخروج قيادات ومقدار تأثير ذلك على الأمن في الداخل العراقي".

وتابع الفياض ان "هناك تنسيقا وتعاونا كبيرين بين الحشد الشعبي والقوات المسلحة الأخرى وجاهزون لردع كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد".

الحشد الشعبي واجبه الأساس الدفاع عن العراق

هذا وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي أن الحشد الشعبي لا يتدخل بالسياسة وواجبه الأساس الدفاع عن العراق.

وقال الفياض ان "الحشد الشعبي يعمل بقانون وهو يحمي الدولة وسيقف بوجه كل خطر إرهابي أو عمل يخل بأمن العراق واستقراره"، لافتا الى انه "لا نجامل أحد وسنقوم بواجبنا كما تقدمنا متطوعين سابقا لمواجه الخطر والدفاع عن العراق".

وأضاف الفياض ان "التلاحم بين الجيش والحشد والقوات لأمنية الأخرى هو أحد اسرار القوة وبهذه القوة نستطيع ان نؤدي الواجبات ومواجهة التحديات".

أبرمنا عقود تسليح جديدة توازي التقنيات الحديثة

كما أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، عن إبرام عقود تسليح جديدة توازي التقنيات الحديثة لتسليح ابناء الحشد الشعبي.

وقال الفياض، ان "قوات الحشد الشعبي كانت تقاتل الإرهاب الداعشي بأسلحة ميتة من مقابر الجيش العراقي اذ يجب ان تحدث تلك الأسلحة وبتقنيات حديثة"، مبينا ان "الحشد الشعبي يمتلك أسلحة حديثة ونوعية وموزعة على قواطع عملياته".



وأضاف الفياض "أبرمنا عقود تسليح جديدة لسد النقص الحاصل "، لافتا الى ان "الحشد الشعبي منتشر في جميع المحافظات العراقية نظرا لوجود الإرهاب التي طالت أغلبها".

الفياض يصل قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي

يذكر أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل اليوم الخميس على رأس وفد قيادي الى مقر عمليات سامراء للحشد الشعبي.

المصدر: هيئة الحشد الشعبي