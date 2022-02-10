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لا صحة لوجود مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في فيينا 

لا صحة لوجود مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في فيينا 
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

في اطار الحرب الاعلامية والنفسية التي تشنها امريكا عبر وسائطها نشرت الصحفية الامريكية لورا روزين مساء امس الاربعاء ، خبرا ملفقا عن احتمال وجود مسؤولين ايرانيين رفيعي المستوى في فيينا حيث تعقد مفاوضات الغاء الحظر الامريكي الجائر ضد ايران . 

العالم - ايران

وادعت الصحفية انه نظرا إلى التحركات الأمنية غير المسبوقة حول مقر إقامة السفير الإيراني، فمن المرجح أن يكون مسؤول إيراني رفيع المستوى في فيينا خلال هذه الجولة من المحادثات.

واثر تداول هذا الخبر الملفق ، نُشر خبر آخر مفاده أن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية قد يسافر إلى فيينا لتقديم مشورة إلى الفريق الايراني المفاوض.

ويعتبر نشر مثل هذه الاخبار الملفقة نقلا عن مصادر وهمية ، خطوة لخلق اجواء تهدف التاثير النفسي على المفاوضات.

يشار الى انه وخلال الأيام الأخيرة حاولت وسائل الإعلام الغربية من خلال نشر الأخبار الملفقة ، التاسيس لخيارين وهميين هما "ضرورة اتخاذ قرار سياسي من قبل إيران" وخطة "الموعد النهائي"، للتاثير علي الراي العام والايحاء بوجود ظروف طارئة في المفاوضات.

يذكر ان فريق التفاوض الإيراني حضر الى فيينا ، يوم الثلاثاء الماضي حاملا معه تعليمات مفصلة وشاملة وبصلاحيات كافية، وسيتابع عملية التفاوض وفق السياسات الموضوعة مع أولوية مواصلة المحادثات في مجال رفع الحظر الجائر.

رغم ان الجانب الآمریكي وبسبب عدم تناغم الادارة الحاكمة والافتقار إلى الصلاحيات الكافية ادى الى ابطاء عملية التفاوض، الا ان إيران صرحت مرارا وكرارا أنها لن تضحي بخيار التوصل إلى اتفاق جيد بسبب المواعيد الوهمية التي توضع على اسس كاذبة .

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