شاهد..قرية إسبانية غارقة منذ عشرات السنين طفو على السطح!

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وقالت شبكة "يورونيوز"، إن الجفاف الذي اجتاح منطقة أورينس بروفينسيا شمال غربي إسبانيا هو ما تسبب في كشف عن قرية أثيريدو، التي كانت السلطات أجبرت العشرات من سكّانها على إخلاء منازلهم.

وكانت القرية تضم في مطلع التسعينيات من القرن الماضي نحو 70 منزلاً يعيش فيها 160 شخصا، بعد أن غمرت قريتهم المياه اضطروا إلى مغادرتها.

جاء ذلك بعدما أغلق مصنع الطاقة الكهرومائية البرتغالي بوابات السد المقام على نهر ليميا بالوادي حيث تقع القرية التي غمرتها مياه الحوض المائي.

وكانت قرية أثيريدو قد اختفت تحت المياه لنحو 30 عاما، قبل أن تظهر مؤخرا بعض معالمها من جديد، حين تراجع منسوب المياه في الحوض المائي إلى مستويات قياسية.