مؤتمر صحفي لكشف الآثار المترتبة عن منع العدوان دخول سفن الوقود

العالم - اليمن

وقال الدكتور مطهر المروني مدير مكتب الصحة بالعاصمة صنعاء، إن القطاع الصحي الخاص يقدم الخدمة الصحية لنحو 50 % من المرضى.

وأكد الدكتور ناصر القادري أمين عام اتحاد المستشفيات الخاصة، أن حاجة المستشفيات الخاصة تصل الى ما يقارب مليون ومائة ألف لتر من الوقود شهريا وانخفض التزويد حاليا إلى 300 ألف لتر، مشيرا إلى أن مستشفيات القطاع الخاص اضطرت إلى اقفال أقسام كامله كثلاجات الموتى والعلاج الطبيعي وتخفيض قدرة أقسام اخرى.

وأضاف أنه في ظل انعدام المشتقات النفطية أصبح ما يقارب 200 مستشفى خاص عاجزة عن توفير الخدمة الطبية الكاملة للمريض .

وأدان اتحاد المستشفيات الخاصة في بيان، قرصنة العدوان السعودي الأمريكي على سفن الوقود.

وأشار البيان إلى أنه خلال شهر يناير ومطلع فبراير الحالي حصلت المستشفيات الخاصة على ما نسبته 15% من الاحتياج الكلي والبالغ مليون و 156 ألف لتر من الوقود.

وأضاف أن خدمات القطاع الطبي الخاص تراجعت نحو 50% بسبب أزمة الوقود وقلصت خدمات حيوية كما أغلقت اقسام أساسية بينها ثلاجات الموتى والأمراض المزمنة وتبريد الادوية.