ما رأيكم.. رسائل السيدنصرالله حول تفعيل الدفاع الجوي

العالم - ما رأيكم

حيث يرى سياسيون أن حجم الرد والتطويق للكيان الصهيوني من قبل محور المقاومة قد أصبح أكبر بفضل القدرات المتزايدة للمحور والتي لم تترك إمكانيه لدى العدو ليقاتل أمامها، فضلا عن أزمة مصداقية الكيان لدى جمهوره والأزمة الوجودية التي يعاني منها.

ويؤكدون أن المقاومة منذ مدة وهي تتكلم عن أن لديها العديد من المفاجآت، وأن السيدحسن نصرالله يتحدث منذ فترة عن مفاجآت قد تحدث عند أي معركة.

ويشددون على أن المقاومة لا منذ 2000 ولا 2006 وحتى اللحظة لم تتوقف في تطوير قدراتها، وخصوصا مع القدرات الكبرى التي أخذتها في المواجهة بسوريا، فالمقاومة باتت تمتلك اليوم مخزونا هائلا من الأسلحة الحديثة، بالإضافة إلى ما أعلن عنه سماحة السيد بموضوع الدفاع الجوي بصفته جزءا من المفاجآت التي قد يراها العدو.

من جانبه يرى خبراء عسكريون أن ما تمتلكه المقاومة هي منظومات حديثة جدا هي أكثر من سام 8 و سام 17 التي يتحدث عنها العدو الإسرائيلي، كما لم تعد لدى جيش الاحتلال أي مناورات هجومية منذ 2006، فضلا عن مسألة زوال الكيان حيث أن القاعدة التي قام عليها الكيان أي الهجرة إلى فلسطين المحتلة تعرضت لضربة كبيرة منذ 2006.

وينوهون بشأن موضوع تفعيل الدفاع الجوي لدى محور المقاومة إلى أن المصطلح الذي استخدمه السيد هو "التفعيل"، وهذا يعني أن منظومات الدفاع الجوي كانت موجودة.

فما رأيكم:

ما هي أهمية تجديد هذه الرسالة وهذه الثقة في قدرات المقاومة للعدو الاسرائيلي بشكل مباشر، من أنك لم تنجح في أي حرب تخوضها إن صممت؟

كيف يقرأ كلام الأمين العام لحزب الله حول تفعيل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة؟

ماذا يعني تأكيده على عجز العدو عن ضرب الصواريخ الدقيقة لأنه يحتاج إلى حرب؟

ما هي أهمية إشارته للمفاجآت المخبأة التي تنتظره إذا فكر في شن حرب تجاوزناها؟

هل ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائلية عن شبكة الدفاع الجوي للمقاومة يؤكد قلقه؟