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وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مع نظيرته البريطانية: شركاؤنا الغربيون يستخدمون اوكرانيا كأداة للضغط على روسيا

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

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