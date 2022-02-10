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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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وزير الخارجية الروسي: روسيا لا تريد تهديد أحد بل هي من يتعرض للتهديد
وزير الخارجية الروسي: لا نستبعد إجلاء طاقمنا الدبلوماسي غير الأساسي من أوكرانيا على غرار دول أنجلوساكسونية
وزير الخارجية الروسي عقب محادثاته مع نظيرته البريطانية: لم نتوصل حتى الان الى تفاهم بشأن عدم توسع حلف الناتو شرقا
وزير الخارجية الروسي عقب محادثاته مع نظيرته البريطانية: اتصالات بمثابة "حوار الطرشان"
وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي مع نظيرته البريطانية: شركاؤنا الغربيون يستخدمون اوكرانيا كأداة للضغط على روسيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: التهديدات والانذارات بشأن أوكرانيا لن تؤدي إلى أي نتيجة
رويترز:السفارة الأمريكية في السودان تنصح رعاياها بتجنب الحشود إذ من المتوقع خروج تظاهرات في الخرطوم وولايات أخرى عصر اليوم
وزير الخارجية الروسي لنظيره البريطاني: موسكو مستعدة للتعاون مع لندن لتطبيع العلاقات ضمن إطار الحوار المبني على الاحترام المتبادل
وزير الخارجية الروسي لنظيره البريطاني: إذا رغبت لندن في تحسين علاقاتها مع موسكو فإننا سنتعامل بالمثل
مصادر فلسطينية: الحركة الأسيرة تُهدد بخطوات تصعيدية في الساعات القادمة
وزير الخارجية الروسي: روسيا لا تريد تهديد أحد بل هي من يتعرض للتهديد
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش
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