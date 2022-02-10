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الحرس الثوري: ايران عاقدة العزم على صنع حضارة اسلامية جديدة

الحرس الثوري: ايران عاقدة العزم على صنع حضارة اسلامية جديدة
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

اصدر الحرس الثوري الايراني بيانيا اكد فيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني عاقدان العزم اكثر من اي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة اسلامية جديدة.

العالم - ايران

وجاء في البيان الذي اصدره الحرس الثوري اليوم الخميس بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية ان تبيين الانجازات المذهلة التي حققتها ايران على مدى اكثر من اربعين عاما بعد انتصار الثورة الاسلامية يعتبر سدا امام الديكتاتورية الاعلامية والهجوم متعدد الجوانب من قبل الاعداء على الثورة والشعب الايراني.

واضاف البيان ان بعد مضي 43 عاما من انتصار الثورة الاسلامية وطي صفحة النظام البهلوي الفاسد ممثل الاستعمار والاستبداد ورغم كل المؤامرات و المخططات المشؤومة لنظام الهيمنة ضد الثورة الاسلامية الايرانية إلا انها ماضية بارادة قوية اكثر من اي وقت مضى نحو مواصلة مسارها المتكامل لصنع حضارة اسلامية جديدة.

واكد البيان ان العدو اعتمد استراتيجية تغيير النظام واسقاطه في ايران لذلك الوقوف بوجه الحرب التي يشنها الاعداء لغرض حرف الانظار عن الانجازات والتطورات التي حققناها يستدعي الجهاد للتنوير والتبيين.

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