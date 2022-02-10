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حزب الله: موقفنا لا تأجيل ولا تطيير للانتخابات النيابية

حزب الله: موقفنا لا تأجيل ولا تطيير للانتخابات النيابية
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن "لبنان بات ساحة مستباحة للتدخلات الخارجية وفي مقدمتها التدخلات الأميركية والسعودية، إذ إن مسؤولين سعوديين وأميركيين يجولون في مختلف المناطق، ويعقدون لقاءات انتخابية لتحديد المرشحين وتركيب اللوائح وإدارة الحملات الانتخابية".

العالم - لبنان

كلام الشيخ قاووق جاء خلال احتفال تأبيني لأحد الشهداء في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

وأشار الشيخ قاووق إلى أن خلاصة التدخلات الخارجية هي التحريض على حزب الله وبثّ الأكاذيب للتشكيك بموقفه من الانتخابات النيابية القادمة، مؤكدًا أن "موقف حزب الله الواضح والحاسم، هو أن لا تأجيل ولا تطيير للانتخابات، وهذا الموقف غير قابل لأي تأويل أو تحريف".

ورأى الشيخ قاووق أن حملات التحريض على حزب الله هي حملات مدفوعة الثمن، وسيرتفع منسوبها مع كل اقتراب من موعد الانتخابات النيابية، موضحًا أن النظام السعودي في لبنان يؤمِّن الخائن ويخوّن الأمين.

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حزب الله: موقفنا لا تأجيل ولا تطيير للانتخابات النيابية