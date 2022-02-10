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العراق مراسل العالم: مبادرة الاطار ترتكز على اعادة الحوارات بين الكتل واستثمار التفسير للمحكمة الاتحادية حول الكتلة النيابية الاكبر واعادة بلورة التحالفات

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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