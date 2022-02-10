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الرئيس الايراني: طهران أثبتتْ جديتَها في مفاوضات فيينا

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي على دعمِ بلادِه لأيِ مفاوضات توفرُ الأمنَ، وتحققُ مصالحَ الشعبِ الإيراني، لكنه أكدَ أنّ ايران لن تخضعَ للتهديد والضغوط والسياساتِ الأحادية. 

العالم- ايران

ولدى استقبالهِ البعثاتِ الدبلوماسيةَ المُعتمَدة لدى طهران، اشارَ رئيسي الى سلمية البرنامج النووي الإيراني وشفافيتهِ، والفتوى الشرعية بحرمةِ حيازةِ السلاحِ النووي، وقالَ إنّ طهران أثبتتْ جديتَها في مفاوضات فيينا للدفعِ بالدبلوماسية قُدماً، والردِ على مخاوفِ المجتمعِ الدولي.

وأضافَ رئيسي أنّ الظروفَ الراهنة للاتفاق النووي جاءتْ نتيجةَ تنصلِ الولاياتِ المتحدة من التزاماتِها، وغيابِ حُسْنِ نيتِها.

وفي الشأن الإقليمي، شددَ رئيسي على سعيِ بلادِه لفتحِ فصلٍ جديد من الدبلوماسية مع دولِ الجوار لضمانِ أمنِ المنطقة.

وقالَ رئيسي إنّ ايران تركزُ في سياساتِها الخارجية على تعزيز العلاقات مع دولِ الجوار وتحقيقِ الأمنِ المستدام، واكد أنّ المنطقةَ لن تكونَ آمنةً للقوات الأجنبية، وأنّ التجربةَ الأميركية في افغانستان أثبتتْ عدمَ جدوى التدخلاتِ الأجنبية، مشيراً الى أنّ التطبيعَ لن يُغيِّرَ الحقائق، كما أنه لن يُضيِّعَ حقوقَ الشعبِ الفلسطيني.

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الرئيس الايراني: طهران أثبتتْ جديتَها في مفاوضات فيينا