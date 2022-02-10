إفشال هجمات العدوان في الحدود وواشنطن تطمئن أبوظبي والرياض

العالم – المشهد اليمني

وذكرت مصادر ميدانية ان السعودية دفعت بالاف المرتزقة الى مدينة حرض لكن جميع هجماتهم فشلت.

هذا بينما أعلن تحالف العدوان السعودي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة اطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه مطار أبها الدولي جنوبي المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التقارير الأولية تفيد بوجود اثنتي عشرة إصابة في صفوف المسافرين والعاملين في المطار.



الى ذلك كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، جون كيربي أن القوات اليمنية قصفت قاعدة الظفرة في الإمارات التي تتواجد فيها قوات امريكية، مرتين.

وقال كيربي، في مقابلة تلفزيونية إن بلاده تتخذ بالفعل خطوات لتحسين الحماية ضد الهجمات عبر الحدود من قبل القوات الحوثية حسب تعبيره واكد كيربي أن القوات اليمنية شنت اربعمئة هجوم حتى الآن.

وأكد ضيف البرنامج الخبير العسكري العميد عابد محمد الثور من العاصمة اليمنية صنعاء ان العملية الأخيرة ضد قوى العدوان ومطار أبها صغيرة وتحذيرية وستتلوها عمليات أكبر واقوى، وان استهداف مطار أبها يأتي ردا على استخدامه في استهداف اليمن، وان الرسالة اليوم لمطار أبها هي من أجل تحذير النظام السعودي في أن التحركات الذي يقوم بها والتصعيد على الحدود اليمنية لن تجلب إليه سوى الكثير من المشاكل.

ونوه عابد محمد الثور أن ارسال الطائرة القاصف الى مطار أبها السعودي كانت عملية ناجحة لنؤكد لهم ان القدرة اليمنية العسكرية مسيتمرة وان أي تحركات يقوم بها العدوان في مطاراته هي مرصودة من قبل اليمنيين ويمكن أن نقوم بعمليات استراتيجية كبرى، مشيرا الى أن الأميركيين هم من يدير المعركة ضد اليمن منذ بداية العدوان،

فيما أوضح الاعلامي اليمني محمد الزبيدي من العاصمة اللبنانية بيروت أنه كلما فتحت قوى العدوان جبهة ضد اليمن تتحول إلى منطلق لتحقيق الجانب اليمني انتصارات ضد المعتدي وان النظام السعودي اليوم يعيش مأزقا كبيرا حتى الجانب الأميركي عير قادر على انقاذه منه.

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