العراق يطالب الاتحاد الأوربي بحث أعضائه على سحب رعاياهم من مخيم الهول السوري

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي للاعرجي في بيان، "نأمل أن يكون للاتحاد الأوربي دور في مباحثات فيينا ، ونعتقد أن نجاح مباحثات فيينا ستكون له آثار إيجابية على العراق والمنطقة ، كما نطالب الاتحاد بحثّ أعضائه على سحب رعاياهم من مخيم الهول".



وأضاف ان "وجود هذا العدد الكبير من الإرهابيين في سجون قسد مع ضعف الإمكانيات يشكل خطرا مستمرا ودائما إن لم يقم المجتمع الدولي بواجباته، خصوصاً وان 20 ارهابياً خطيرا تمكنوا من الهرب من سجن الحسكة".



وتابع الأعرجي "العراق ضد سياسة المحاور وليس طرفا فيها بل نعتقد أن للعراق دوراً ايجابياً ونسعى إلى إيجاد الحلول بين الأطراف المتخاصمة"، مؤكداً على أهمية "الحكمة والعقل لحل كل الإشكالات، ونرفض الدخول بأي نزاع، بل نعمل على تقريب وجهات النظر وننأى بأنفسنا عن أي نزاع، فالحروب والمشاكل لا تبني أوطانا والتعايش والتسامح هما من يبنيان الأوطان".



من جانبه قال سفير الاتحاد الأوربي: "أرسل إليكم رسالة ودية من الاتحاد الأوربي، وأثمن الدور الذي لعبه العراق، ونقدم تقديرنا لكم لدوركم المحوري، فنحن نؤمن بأن تشكيل الحكومة العراقية عملية خاصة بالعراقيين وحدهم، أما القوى الخارجية فعليها تحمل المسؤولية في دعم العراق وعدم التدخل بالشأن الداخلي العراقي ".



وشدد ڤاريولا على ضرورة ان "تتفق القوى السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة"، لافتاً إلى "تقديم 5 مليون يورو للمساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة في العراق".