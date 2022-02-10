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مصادر يمنية لقناة العالم: عملية واسعة لسلاح الجو اليمني المسير استهدفت مواقع حيوية في الإمارات والسعودية

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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