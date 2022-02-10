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إعادة فتح معبر 'الدرة' بين الاردن والسعودية أمام المسافرين

إعادة فتح معبر 'الدرة' بين الاردن والسعودية أمام المسافرين
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعيد فتح معبر الدرة الحدودي، بين الأردن والسعودية، أمام حركة الركاب والشاحنات والبضائع، بعد انتهاء أعمال الصيانة فيه.

العالم - الاردن

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل الأردني، علي عضيبات، إن الجهات المختصة في السعودية أعلنت عن فتح معبر الدرة الحدودي أمام حركة الركاب والشاحنات والبضائع، بعد انتهاء أعمال الصيانة في الجانب السعودي.

وأكد، أن المعبر جاهز حاليا لاستقبال جميع المسافرين والمستوردين والمصدرين، وذلك ابتداء من اليوم الاربعاء، مشيرا إلى أنه بإمكان الاردنيين والسعوديين التوجه الى المعبر.

وأضاف أن وزارة النقل الأردنية تنسق مع كافة الجهات العاملة على معبر الدرة لتقديم كافة التسهيلات للركاب والشاحنات التي تستخدم المعبر.

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إعادة فتح معبر 'الدرة' بين الاردن والسعودية أمام المسافرين

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