فرص نجاح مفاوضات فيينا... وتواصل جهود الخروج من مأزق تشكيل الحكومة العراقية

العالم - بانوراما

هذا بينما شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الطرف المقابل أمام اختبار لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، مضيفا ان موعد انتهاء المفاوضات ستحدده إرادة الأطراف الغربية من خلال التزامها الكامل برفع الحظر.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما كشفه الإطار التنسيقي في العراق عن مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي.

ودعا الإطار التنسيقي في بيان جميع القوى السياسية الى مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية.

وحث على تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا، والاتفاق على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وحكيم وقادر على تجاوز المرحلة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.