دلالات تصاعد الهجمة الصهيونية العنصرية بحق الفلسطينيين

العالم – غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"غياهب الكيان"، اشار عواضه الى أن ما كشفته السنوات الأخيرة وتحديدا بعد عملية"سيف القدس"أن كل ادعاء اسرائيلي كان تقدمه على أساس فكرة التعايش القائم مابين الفلسطيني والاسرائيلي في محاولة لتسويق الامر على أنها دولة ديمقراطية.

ونوه عواضه الى انه تبين عكس ذلك كليا من خلال الممارسات التي عبرت عنها بشكل واضح الحكومة اليمينية الاسرائيلية كونها حكومة استيطانية وحكومة عنصرية قائمة على فكرة العنصرية والاستيطان مع أن الحكوملات السابقة كانت تتبنى هذا الموقف لكن الحكومة اليوم هي حكومة واضحة جدا في شعارات الاستيطان وفي شعارات العنصرية.

وتطرق برنامج "غياهب الكيان"،الى مواضيع العنصرية الصهيونية بحق الفلسطينيين وتفلت الامن الناتج عن تصفيات عصابات الجريمة المنظمة وارتفاع مستوى الفساد الحكومي.

وناقش البرنامج خطط الاستيطان ومصادرة الاراضي وتهجير أبناء النقب المحتل والوضع الكارثي الذي يعيشه المسنون الفقراء الصهاينة وادمان تلامذة المدارس على المخدرات.

وتناول البرنامج ما يعيشه الفلسطينيون داخل الاراضي المحتلة نظام الفصل العنصري الصهيوني ويعانون التمييز والاعتقال والتهجير ومصادرة الاراضي بشكل ممنهج.

كما يناقش البرنامج موضوع استمرار احتجاجات منطقة النقب المحتلة على جريمة التهجير ومصادرة الاراضي التي ترتكبها سلطات الاحتلال.

كما تطرق البرنامج الى ما يعيشه الكيان الغاصب حالا من الفلتان الامني، حيث تتكرر اعمال التفجير في أحياء مختلفة بسبب اعمال التصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة ما يثير الرعب في صفوف الصهاينة.

وبحث برنامج"غياهب الكيان "، في الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الصصهاينة داخل الكيان مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة حيث ترزح شرائح واسعة تحت وطأة الجوع والعوز.

وسلط البرنامج الضوء على الفساد حيث يضرب الفساد مناحي الكيان حيث سجل مؤشر الفساد العالمي تصاعدا في مستوى الفساد الحكومي على وجه الخصوص في ضوء تورط مسؤولين صهاينة في قضايا فساد.

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