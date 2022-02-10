الكيان في أعلى مستوى لمؤشر الفساد

العالم – غياهب الكيان

وناقش برنامج "غياهب الكيان"، خطط الاستيطان ومصادرة الاراضي وتهجير أبناء النقب المحتل والوضع الكارثي الذي يعيشه المسنون الفقراء الصهاينة وادمان تلامذة المدارس على المخدرات.

وتناول البرنامج ما يعيشه الفلسطينيون داخل الاراضي المحتلة نظام الفصل العنصري الصهيوني ويعانون التمييز والاعتقال والتهجير ومصادرة الاراضي بشكل ممنهج.

وحول دلالات تصاعد الهجمة الصهيونية العنصرية بحق الفلسطينيين خصوصا داخل الاراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية المحتلة.

أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أن استمرارية السياسة الإسرائيلية فيما يتعلق بالتعامل مع الفلسطيني على قاعدة تهجيره ومصادرة أرضه وممارسة العنصرية تجاه هذه السياسة قديمة وليست جديدة.

كما يناقش البرنامج موضوع استمرار احتجاجات منطقة النقب المحتلة على جريمة التهجير ومصادرة الاراضي التي ترتكبها سلطات الاحتلال.

وتطرق البرنامج الى ما يعيشه الكيان الغاصب حالا من الفلتان الامني، حيث تتكرر اعمال التفجير في أحياء مختلفة بسبب اعمال التصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة ما يثير الرعب في صفوف الصهاينة.

وبحث برنامج"غياهب الكيان "، في الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الصصهاينة داخل الكيان مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة حيث ترزح شرائح واسعة تحت وطأة الجوع والعوز.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6037298