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بحضور يمني فاعل..

شاهد: هكذا أحيت السفارة الايرانية بصنعاء ذكرى الثورة الإسلامية

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

نظمت السفارة الإيرانية في صنعاء فعالية إحياء الذكرى الثالثة والأربعين للثورة الإسلامية في إيران بحضور يمني فاعل، وأكد الحضور على ان الثورة الإسلامية كانت ومازالت من أنجح الثورات التي حصدت أهدافها بالتخلص من الوصاية الخارجية وتحقيق الاستقلال وحرية القرار وان أبعادها شملت المنطقة بالكامل ولم تقتصر فقط على إيران.

العالم - خاص العالم

أحيت البعثة الدبلوماسية بمقر السفارة الإيرانية بصنعاء فعالية الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين للثورة الإسلامية في إيران. الفعالية تضمنت عددا من الفقرات المعبرة والكلمات التي أكدت على استمرارية النهج في ظل أهداف الثورة الإسلامية برفض الوصاية الخارجية ومقاومة الظلم والطغيان.

ويرى مراقبون ان للثورة الإسلامية الإيرانية أبعاد ودلالات شملت المنطقة بأسرها ولم تقتصر فقط على إيران حيث عملت على تعزيز محور المقاومة واسهمت في دعم القضية الفلسطينية ومجابهة الكيان الصهيوني والاستكبار الأمريكي.

الحضور بعثوا التهاني مباركة للجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا بهذه المناسبة واكدوا ان الثورة كانت تحولا استراتيجيا كبيرا على مستوى العالم العربي والإسلامي الذي كان يركن تحت التبعية والارتهان وانها دفعت الكثير من التضحيات لتثبيت حرية انتزاع القرار السيادي.

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