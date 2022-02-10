لقاء الاحزاب والقوى البنانية يندد بالعدوان الصهيوني على سوريا

العالم - لبنان

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام، فقد وصف اللقاء العدوان الصهيوني بانه "استفزاز وقح وغطرسة موصوفة، لاهداف لم تعد خافية على احد في مقدمها محاولة تقويض القدرات العسكرية لسوريا ومساندة المنظمات الارهابية بالنار لرفع معنوياتها وتخفيف الضغط عنها للحؤول دون الاجهاز عليها وتحرير كامل التراب الوطني السوري من رجسها".



واستهجن البيان "العماء والالسن الخرساء للسياديين اللبنانيين المتمنطقين بالحياد والسيادة والكرامة الوطنية حيال الاستباحة الصهيونية لسماء لبنان والاغارة على اهداف في سوريا الشقيقة، وكأنهم يغيرون مع المغيرين بصمتهم المريب وغمزهم الشامت وتجاهلهم الخبيث، ناهيك بالاستباحة الأرضية والمؤسساتية النافرة للسفيرة الاميركية دوروثي شيا، في حين تملأ المنابر جعجعة والشاشات زعيقا" عن احتلال ايراني مزعوم وقرار سياسي مصادر".



وختم: "للأسف الشديد، نحن نعيش محنة العقل والوجدان في الوطنية والسيادة وروح الانتماء، وهذا لطالما كان السبب الرئيس في انهيار البلد وزعزعة استقراره ومرتكزات وحدته واستقلاله، على أمل ان يعود البعض الى رشده السياسي لنحفظ بلدنا من غائلة التآمر والعدوان والتخريب الذي يجسده الكيان الصهيوني والدولة اليهودية الزائلة".