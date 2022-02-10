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متحدث القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير تمكن من إستهداف موقع عسكري هام في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع قاصف2K

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

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