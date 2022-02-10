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لافروف بعد اللقاء بنظيرته البريطانية: أشعر بخيبة أمل

لافروف بعد اللقاء بنظيرته البريطانية: أشعر بخيبة أمل
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن خيبة أمله بعد اللقاء مع نظيرته البريطانية.

العالم-روسیا

وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي في مبنى الخارجية بموسكو حيث أشار إلى أن الحوار مع وزيرة الخارجية البريطانية كان كحوار أبكم مع أصم.

وقال لافروف: "بصراحة أشعر بخيبة أمل، لأن محادثتنا كحوار أبكم مع أصم. نسمع ولكننا لا ننصت".

وأكد لافروف، أن روسيا لا ترغب في تهديد أحد، وإنما هي من يتلقى تهديدات، قائلا بهذا الصدد: "نحن لا نرغب في تهديد أحد، أنظروا إلى التصريحات، لا يوجد فيها أي تهديد على الإطلاق، إنما هم يهددوننا".

واعتبر لافروف أن الغرب يستغل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتعزيز التوتر مع روسيا.

وقال لافروف إنه "إذا قدَم الاتحاد الأوروبي ردا جماعيا فقط على طلب روسيا بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة، فإن الحوار لن يفلح، مشيرا إلى أن روسيا في حاجة إلى رد من كل دولة.

يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وصلت إلى موسكو للتباحث بشأن القضية الأوكرانية وما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية.

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