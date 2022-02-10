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استشهاد اثنين باعتداء لمرتزقة الإمارات على المنازل في مأرب

استشهاد اثنين باعتداء لمرتزقة الإمارات على المنازل في مأرب
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطنان باعتداء همجي لمرتزقة العدوان السعودي الإماراتي، على منازل المواطنين من آل الهدار في مديرية حريب بمحافظة مأرب.

العالم- اليمن

وبحسب وكالة "سبأ" فقد أوضح مصدر محلي أن مرتزقة الإمارات حاولوا اقتحام منازل آل الهدار في ساعات متأخرة من مساء أمس بعدد من الأطقم والمدرعات بحجة التفتيش، ما دفع المواطنين للتصدي لهم ومنعهم.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة باشروا إطلاق وابل من الرصاص على المنازل والمواطنين، ما أدى إلى استشهاد ناصر حسين الهدار الشريف، وماجد أحمد أحمد الهدار.

واستنكر المصدر هذا الاعتداء السافر والجريمة التي ارتكبت بحق المواطنين من آل الهدار، داعيا أبناء حريب لتعزيز الاصطفاف في مواجهة اعتداءات مليشيا العدوان وطردها من المديرية.

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