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أخبار سارة من منظمة الصحة العالمية:

إفريقيا تنتقل إلى 'مرحلة السيطرة' على جائحة كورونا

إفريقيا تنتقل إلى 'مرحلة السيطرة' على جائحة كورونا
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا أن القارة تنتقل إلى "مرحلة السيطرة" على جائحة كورونا، وأن ارتفاع معدلات التطعيم سيسهم في مساعدة القارة على التعايش مع المرض.

العالم- منوعات

وقالت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا في إحاطة إعلامية افتراضية مع الصحفيين: "رغم استمرار أن كوفيد-19 معنا على المدى الطويل إلا أن هناك ضوءا في نهاية النفق هذا العام يمكننا وقف الفوضى والدمار الذي خلفه الفيروس في طريقه واستعادة السيطرة على حياتنا".

وأضافت: "على مدى العامين الماضيين أصبحت القارة الإفريقية أكثر ذكاء وأكثر سرعة وأفضل استجابة للزيادات الجديدة في حالات كورونا، رغم العقبات، بما في ذلك التفاوت الهائل في الحصول على اللقاحات حيث تمكنا من تجاوز عاصفة كوفيد-19 بمرونة، لكنه كلفنا ثمنا باهظا بوفاة أكثر من 242 ألف شخص وألحق أضرارا جسيمة باقتصاداتنا".

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أخبار سارة من منظمة الصحة العالمية: إفريقيا تنتقل إلى 'مرحلة السيطرة' على جائحة كورونا

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