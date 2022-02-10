قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف العقوبة عن 3388 محكوماً

العالم- ايران

وجاءت موافقة سماحة القائد على عفو او تخفيف العقوبة عن هؤلاء المحكومين لمناسبة الذكرى الميمونة الـ 43 للانتصار العظيم للثورة الاسلامية في ايران.

وكان رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي قد رفع رسالة، على اعتاب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، الى قائد الثورة الاسلامية اقترح فيها عفو او تخفيف او تبديل العقوبة المفروضة على 3388 من المحكومين الذين تم اعتبارهم مشمولين بالشروط اللازمة في دائرة العفو التابعة للسلطة القضائية.

ووافق سماحة القائد على هذا الاقتراح وفقا للبند 11 من المادة 110 من الدستور.