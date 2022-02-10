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قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف العقوبة عن 3388 محكوماً

قائد الثورة يوافق على عفو او تخفيف العقوبة عن 3388 محكوماً
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي على عفو او تخفيف العقوبة عن 3388 من المحكومين من قبل المحاكم العامة والثورية والقضاء العسكري والتعزيرات الحكومية.

العالم- ايران

وجاءت موافقة سماحة القائد على عفو او تخفيف العقوبة عن هؤلاء المحكومين لمناسبة الذكرى الميمونة الـ 43 للانتصار العظيم للثورة الاسلامية في ايران.

وكان رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي قد رفع رسالة، على اعتاب ذكرى انتصار الثورة الاسلامية، الى قائد الثورة الاسلامية اقترح فيها عفو او تخفيف او تبديل العقوبة المفروضة على 3388 من المحكومين الذين تم اعتبارهم مشمولين بالشروط اللازمة في دائرة العفو التابعة للسلطة القضائية.

ووافق سماحة القائد على هذا الاقتراح وفقا للبند 11 من المادة 110 من الدستور.

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