تفاصيل جديدة بشأن أزمة الطيران الإماراتية الإسرائيلية

العالم- الامارات

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" قد حذر من أنه لن يكون من الممكن الحفاظ على الرحلات المجدولة كلها إلى إمارة دبي، بداية من يوم الأحد المقبل، بسبب الخلافات الأمنية بين الجانبين، الإماراتي والإسرائيلي.

وأفادت القناة العبرية بأن عدم الحفاظ على جدول الرحلات إلى إمارة دبي يعني أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين اشتروا تذكرة طيران إلى دبي سيبقون دون إجابة.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران الإسرائيلية الثلاث، "العال" و"يسرائير" و"أركيع" قد بعثوا برسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النقل الإسرائيليين، أوضحوا من خلالها أن الخلافات الأمنية المشار إليها ستؤدي إلى انخفاض كبير في الرحلات الجوية بين تل أبيب ودبي، 3 فقط في اليوم، مقارنة بـ 10 حاليا.

وكان الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، قد أكد الثلاثاء الماضي، أن سبب الخلاف بين الإمارات والكيان الإسرائيلي حيال رحلات الطيران بينهما، يعود إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.

وأوضح الموقع، أن مسؤولين بارزين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أجروا مباحثات مكثفة مع نظرائهم الإماراتيين في أبوظبي، من يوم الأحد الماضي، تتعلق بمطالب حراسة شركات الطيران الإسرائيلية، والتي وصفت في الإمارات بأنها تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، ولا يمكن السماح به.

يذكر أن مسؤولين في جهاز الشاباك قد أعلنوا، السبت الماضي، عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي، بدء من يوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق تطبيع مخزئ مع الكيان الإسرائيلي، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق الارعن دونالد ترامب، في البيت الأبيض ما اعتبرته العديد من الدول والشعوب الحرة في العالم بانه طعنا في ظهر قضية فلسطين و شعبها المظلوم .