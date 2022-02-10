الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تجمع العلماء يبرق للقائد الخامنئي مهنئا بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة

تجمع العلماء يبرق للقائد الخامنئي مهنئا بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أبرق تجمع العلماء المسلمين في لبنان إلى قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي مقدمهم الامام السيد علي الخامنئي (دام ظله الوارف)، مهنئًا بالذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. 

العالم - لبنان

وقال في البرقية إلى الإمام الخامنئي: "يتشرف تجمع العلماء المسلمين في لبنان، مع إطلالة الربيع الثالث والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران، أن يتوجه إلى سماحتكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك، داعين الله عز وجل أن تستمر هذه الثورة شعلة تضيء للعالم الإسلامي طريق العزة والكرامة حتى تسليم الراية لولي الله الأعظم الإمام الحجة".

واضاف: "إننا في تجمع العلماء المسلمين إذ نستبشر بالانتصارات التي حققها محور المقاومة على الإرهاب التكفيري وعلى العدوان على اليمن وعلى أكثر من صعيد، ندعو الله أن يوفق المحور بقيادة سماحتكم لتحقيق النصر النهائي على محور الشر الأميركي وتحرير فلسطين".

وتابع قائلا: إن "الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتعنت في عدم الرجوع عن العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتصعيد الحصار الاقتصادي، لن تؤدي إلا الى مزيد من التمسك بمبادئ الثورة بفضل القيادة الواعية والحكيمة لسماحتكم والحضور المميز للشعب الإيراني المسلم البطل في الساحات كافة".

واضاف: إنّ "مسارعة بعض حكام العالم العربي إلى التطبيع مع العدو الصهيوني وشن حرب مدمرة على شعوب محور المقاومة لن يجديا نفعًا في تراجع هذا المحور بل سيبوءان بالفشل وسيتحقق الوعد الإلهي على أيدي المجاهدين بقيادتكم الحكيمة، وتعود فلسطين إلى حضن الأمة وسيزول الكيان الصهيوني الغاصب ويتحقق وعد مؤسس هذه الثورة المباركة الإمام الخميني بأنّ "إسرائيل" غدّة سرطانية يجب اقتلاعها، أما المتواطئون مع الولايات المتحدة الأميركية فسيكتبون في صحائف العار وستكون الهزيمة مصيرهم الحتمي".

وأكّد أنّ "مخطط الأعداء لعزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن بقية شعوب المنطقة عبر ترويج الفتن المذهبية والطائفية والقومية والعرقية لن ينجح على رغم الإمكانات الضخمة التي ترصد له، ذلك أن الجمهورية الإسلامية لم تتعامل يومًا مع أبناء الأمة إلا على أساس انتمائهم للإسلام، ومدت اليد لكل المستضعفين في العالم وحملت همومهم وقضاياهم".

وختم: "إننا في تجمع العلماء المسلمين نؤكد تمسكنا بالعلاقة المميزة مع الجمهورية الإسلامية، والولاء لسماحتكم دام ظلكم الشريف، شاكرين دعمها ومساندتها لنا ولكل المخلصين في الأمة، ونرجو أن تتمتن هذه العلاقة لما فيه خير الشعبين الإيراني واللبناني وازدهارهما وسعادتهما".

روابط ذات صلة

رئيس البرلمان اللبناني يبرق للامام الخامنئي مهنئا بذكرى إنتصار الثورة الاسلامية

مطران لبناني يكشف عن تجربته عند لقاء الامام الخميني"رض"

تأثير الثورة الإسلامية في نهضة المقاومة في المنطقة

كيف ستكون مسيرات احياء الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'ألوية الوعد الحق' تتوعد الإمارات باعادتها لما قبل العام 1971

إيران...ذكرى إنتصار الثورة والتقدم في صناعة الصواريخ

نداءات "الله أكبر" تدوّي في سماء إيران بذكرى انتصار الثورة

الثورة الايرانية نهضت كالمارد لنصرة المظلومين والقضية الفلسطينية

بوركينا فاسو: تسمية 'بول سانداوغو داميبا ' رئيسا للبلاد

بالصور.. الحشد الشعبي يعثر على معسكر لداعش في صلاح الدين