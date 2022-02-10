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الخارجية الروسية: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انتهاك لسيادتها

الخارجية الروسية: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا انتهاك لسيادتها
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية وستؤدي إلى تصعيد حاد للأوضاع.

العالم-سوريا

ونقلت “سبوتنيك” عن المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا اليوم قولها في تعليق نشر على الموقع الرسمي للوزارة “تشكل الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف على الأراضي السورية مصدر قلق بالغ وتخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية”.

وأوضحت زاخاروفا أن هذه الاعتداءات تؤثر سلباً على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الإرهاب.

واستشهد جندي وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ فجر أمس على محيط مدينة دمشق تسبب أيضاً بوقوع أضرار في منازل المدنيين وأملاكهم بمدينة قدسيا شمال غرب دمشق.

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