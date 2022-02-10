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الهلال الأحمر السوري يوزع مساعدات غذائية لأهالي غويران بالحسكة

الهلال الأحمر السوري يوزع مساعدات غذائية لأهالي غويران بالحسكة
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

بدأ فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري اليوم توزيع مساعدات غذائية لأهالي حي غويران ضمن مدينة الحسكة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

العالم-سوريا

وبين رئيس فرع المنظمة علي منصور في تصريح لمراسل سانا أن قافلة المساعدات الأولى دخلت إلى الحي اليوم ليباشر متطوعو الفرع توزيع السلال الغذائية المنوعة على منازل الأهالي لمساعدتهم مشيراً إلى أنه بعد انتهاء عمليات التوزيع في الحي سيتم توزيع مساعدات مماثلة لأهالي حي الزهور.

وكان أهالي حي غويران قد نزحوا إلى مراكز الإيواء المؤقت والمناطق الآمنة مؤخراً نتيجة الاشتباكات وقصف الطيران الأمريكي للبنى التحتية والمقرات والمباني الجامعية ومنازل الأهالي جنوب مدينة الحسكة بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية بحي غويران في العشرين من الشهر الفائت.

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