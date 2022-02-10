الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

43 ربيعا بلقاسم حسن: لا يمكن ربط ما يجري في اليمن بإيران

الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمريكا تنشر مجموعة من قاذفات نووية استراتيجية في بريطانيا

لبنان/ المفتي قبلان: الموازنة بمثابة حرب على لبنان ولن نقبل بذبح الناس

'ألوية الوعد الحق' تتوعد الإمارات باعادتها لما قبل العام 1971

إيران...ذكرى إنتصار الثورة والتقدم في صناعة الصواريخ

نداءات "الله أكبر" تدوّي في سماء إيران بذكرى انتصار الثورة

الثورة الايرانية نهضت كالمارد لنصرة المظلومين والقضية الفلسطينية