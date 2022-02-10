لبنان/ المفتي قبلان: الموازنة بمثابة حرب على لبنان ولن نقبل بذبح الناس

العالم - لبنان

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام قال الشيخ قبلان في بيانه، "أقول للحكومة والقوى السياسية: البلد منهوب، والكهرباء منهوبة، والإتصالات منهوبة والبلد كله منهوب، والمطلوب استرداد المال العام وليس الحكم على الشعب بالإعدام".

اضاف في البيان: "حضرتكم أخذتم من الدولة ولم تعطوها، وكبرتم بالدولة واستثمرتم بالمال العام والتلزيمات حتى النواطير، والخاسر الوحيد الشعب".

وتابع قائلا: "لذلك فإن تحميل الشعب أهوال الضريبة والدولار الجمركي والفواتير الفلكية للكهرباء والإتصالات بحجة أنكم لستم قادرين، كلام مرفوض بشدة لأنكم تحملون المنهوب مسؤولية من نهب وتريدون تمرير موازنة إعدام الناس بإسم الناس، وبالأمس القريب كنتم قادرين وسط عشرات مليارات الدولارات التي تبخرت بفعل الهدر والصفقات”.

وختم قوله: "لذلك الموازنة الحالية بمثابة حرب على البلد والناس، ولن نقبل بذبح الناس، واليوم البلد متروك لكارتيلات المازوت والمولدات والطحين والدواء والغذاء ومافيا المصارف وحيتان الوكالات الحصرية وأوكار الدولار تحت عين السلطة التي باعت البلد والناس”.