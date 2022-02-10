خطاب متوتر بين مندوبي واشنطن وبكين في الأمم المتحدة حول الأزمة الأوكرانية

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وقالت غرينفيلد لتلفزيون "سي ان ان": "نأمل أن يؤدي الصينيون دورا في تشجيع الروس على فعل الأمر الصائب لنزع فتيل الأزمة الأوكرانية".

وأضافت: "أعرب الصينيون عن قلق شديد في مجلس الأمن بشأن حماية سلامة الحدود وسيادة الدول. وهذا بالضبط ما يفعله الروس، فهم يهددون سلامة الحدود".

وتابعت: "لذلك سيكون من المهم للغاية بالنسبة للصين أن تنقل هذه الرسالة، وأشجع نظيري الصيني في نيويورك على نقلها".

من جهته، رد السفير الصيني في الأمم المتحدة: "رسالتنا متجانسة وواضحة: حل أي خلاف عبر الدبلوماسية".

وأضاف: "أوقفوا تأجيج التوتر ويجب أخذ مخاوف روسيا الأمنية المشروعة في الاعتبار".

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الملف الأوكراني، عقب اجتماع أول عقده بدعوة من الولايات المتحدة نهاية يناير الماضي، خلال جلسة ثانية الخميس المقبل تطبيق "اتفاقات مينسك" لعامي 2014 و2015، بدعوة من روسيا.