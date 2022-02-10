الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢
١١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا

الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت الخارجية الأمريكية توصيات للمواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى أوكرانيا نظرا "لخطر الهجوم العسكري الروسي" المزعوم.

العالم-الامريكيتان

ودعت الخارجية الأمريكية المواطنين الذين سيقررون البقاء على أراضي أوكرانيا إلى الحذر "بسبب الجريمة والاضطرابات الاجتماعية والعمليات القتالية المحتملة" في حال التصعيد.

وأضافت أن السلطات الأمريكية "لن تكون قادرة على إجلاء المواطنين في حال هجوم عسكري روسي على أي منطقة في أوكرانيا".

واعتبرت واشنطن أن "القتال قد تبدأ في أي لحظة ودون إنذار مسبق، ما سيؤثر كثيرا على قدرات السفارة في تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك مساعدة الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أوصت أفراد عائلات موظفي السفارة الأمريكية في كييف بمغادرة أوكرانيا، وسمحت بذلك للكوادر غير الأساسية في السفارة أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا.

روابط ذات صلة

اولیانوف ينتقد الضجيج الاعلامي الغربي حول اوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا

خطاب متوتر بين مندوبي واشنطن وبكين في الأمم المتحدة حول الأزمة الأوكرانية

الإدارة الأمريكية توافق على بيع 36 مقاتلة "إف-15" لإندونيسيا

تونس.. فتح تحقيق ضد الغنوشي بتهمة "الخيانة والتجسس"

إصابة عسكري سوري بنيران قناصة في ريف حلب

العراق...سماع دوي اربع انفجارات عنيفة وسط محافظة ميسان