جلیلي: ایران تبیع یوميا ملیون و200 ألف برميل نفط

العالم - ايران

واضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ، سعيد جليلي ، في تصريح للقناة الثانية للتلفزيون الايراني مساء الخميس إن الولايات المتحدة أعلنت ضغوطا قصوى على الشعب الإيراني استمرت ثلاث سنوات. واوضح ان "العدو الذي قال إنه يمارس ضغوطا قصوى ، اعلن صراحة في شباط (فبراير) إن هذه السياسة فشلت فشلا ذريعا".

وأفاد بان : "الأعداء أنفسهم يقولون إننا لم نستطع دفع إيران إلى الوراء فحسب ، بل إن هذا البلد أيضًا تحرك إلى الأمام وان هذا الحدث صفحة ذهبية كبيرة اخرى تضاف الى انتصارات الشعب الايراني".

وقال عضو المجلس الأعلى للأمن القومي إن الديمقراطيين في الولايات المتحدة يقولون إنهم يسعون إلى فرض اجراءات حظر تشل إيران ، وإن ترامب ايضا اعلن ممارسة سياسة الضغوط القصوى واضاف ان بايدن باعتباره غريم لترامب بدوره لم يبادر الى خفض اجراءات الحظر التي فرضها ترامب فحسب بل حتى زاد عليها .

وأضاف جليلي: "اجراءات الحظر الأميركية شامله وأي دولة تريد أن تكون لها علاقات اقتصادية مع إيران ستعاقب أيضًا".

ووفقًا لعضو المجلس الأعلى للأمن القومي ، تبيع إيران حاليا 1.2 مليون برميل من النفط ، وتحصل على عائداته.

وصرح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بأن الشعب قام بدوره على أكمل وجه ، واليوم من واجب الاجهزة أن تخدم الشعب بأفضل طريقة ممكنة واضاف ان اعتراف العدو بالهزيمة فرصة تاريخية للتقدم.

واعتبر جليلي تحقيق القفزة بأنها ضرورة للبلاد، مضيفا: "اليوم يجب أن نكون يقظين لاستثمار الفرص التي اتيحت ".

وأضاف: "آمل بشدة أن يكون هناك نجاح كبير في السنوات القادمة بفضل تضامن الأمة الإيرانية".

وذكر أنه بالإضافة إلى المقاومة ، يجب أن تكون أمتنا فاعلة في تقدم البلاد وتنميته ، مضيفًا: "إذا رأى الناس أن هناك ثغرة في مكان ما ، فعليهم المساعدة على سدها".

وأضاف جليلي: "على كل فرد من ابناء الشعب أن يشارك في مصير البلاد بقدر ما يستطيع".