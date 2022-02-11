الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جلیلي: ایران تبیع یوميا ملیون و200 ألف برميل نفط

جلیلي: ایران تبیع یوميا ملیون و200 ألف برميل نفط
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام سعيد جليلي ان : إيران تبيع الآن 1.2 مليون برميل من النفط وتتقاضى عائدات هذا البيع.

العالم - ايران

واضاف عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ، سعيد جليلي ، في تصريح للقناة الثانية للتلفزيون الايراني مساء الخميس إن الولايات المتحدة أعلنت ضغوطا قصوى على الشعب الإيراني استمرت ثلاث سنوات. واوضح ان "العدو الذي قال إنه يمارس ضغوطا قصوى ، اعلن صراحة في شباط (فبراير) إن هذه السياسة فشلت فشلا ذريعا".

وأفاد بان : "الأعداء أنفسهم يقولون إننا لم نستطع دفع إيران إلى الوراء فحسب ، بل إن هذا البلد أيضًا تحرك إلى الأمام وان هذا الحدث صفحة ذهبية كبيرة اخرى تضاف الى انتصارات الشعب الايراني".

وقال عضو المجلس الأعلى للأمن القومي إن الديمقراطيين في الولايات المتحدة يقولون إنهم يسعون إلى فرض اجراءات حظر تشل إيران ، وإن ترامب ايضا اعلن ممارسة سياسة الضغوط القصوى واضاف ان بايدن باعتباره غريم لترامب بدوره لم يبادر الى خفض اجراءات الحظر التي فرضها ترامب فحسب بل حتى زاد عليها .

وأضاف جليلي: "اجراءات الحظر الأميركية شامله وأي دولة تريد أن تكون لها علاقات اقتصادية مع إيران ستعاقب أيضًا".

ووفقًا لعضو المجلس الأعلى للأمن القومي ، تبيع إيران حاليا 1.2 مليون برميل من النفط ، وتحصل على عائداته.

وصرح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بأن الشعب قام بدوره على أكمل وجه ، واليوم من واجب الاجهزة أن تخدم الشعب بأفضل طريقة ممكنة واضاف ان اعتراف العدو بالهزيمة فرصة تاريخية للتقدم.

واعتبر جليلي تحقيق القفزة بأنها ضرورة للبلاد، مضيفا: "اليوم يجب أن نكون يقظين لاستثمار الفرص التي اتيحت ".

وأضاف: "آمل بشدة أن يكون هناك نجاح كبير في السنوات القادمة بفضل تضامن الأمة الإيرانية".

وذكر أنه بالإضافة إلى المقاومة ، يجب أن تكون أمتنا فاعلة في تقدم البلاد وتنميته ، مضيفًا: "إذا رأى الناس أن هناك ثغرة في مكان ما ، فعليهم المساعدة على سدها".

وأضاف جليلي: "على كل فرد من ابناء الشعب أن يشارك في مصير البلاد بقدر ما يستطيع".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

شمخاني: مصالح الاتفاق النووي الاقتصادية من دون رفع الحظر أشبه بالسراب

تخت روانجي: الحظر الاحادي على الشعب الايراني جريمة ضد الانسانية

عبداللهیان: على الغرب اتخاذ قرار جاد ومؤثر في مجال الغاء الحظر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. القنصلية الإيرانية في البصرة تحتفل بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

لأول مرة... ممثّلٌ مقيمٌ للبحرية الإسرائيلية في دولة عربية!

ملايين الايرانيين يحيون اليوم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

العراق.. اتحاد الكرة يسمي عبد الغني شهد مدرباً للمنتخب الوطني

ابن سلمان يجهّز عُدّة «الانتقال»: سعود القحطاني «السيف الأملح»

. شاهد..إحتفال السفارة الإيرانية في لبنان بذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية