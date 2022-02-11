تفاعل مواقع التواصل الواسع مع مقابلة السيد نصرالله مع قناة العالم

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سماحة السيد حسن نصر الله أشار في المقابلة الى ان الجمهورية الإسلامية في إيران تشكل اليوم نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الإسلامي والعالم الثالث وعلى المستوى العالم برمته، و ان حديث أميركا عن الحرب ليس إلا للتهويل والضغط على إيران، مشددا على ان إيران بلاد قوية ذات سيادة والولايات المتحدة تخشى محاربتها.

السيد نصرالله وفي معرض حديثه عن التهديدات الاسرائيلية بضرب المنشآت النووية الايرانية، اتعبر هذه التهديدات تهويلا ليس إلا، معتبراً ان الرد الايراني على اي اعتداء سيكون قاسياً وعنيفاً وشديداً وهذا ما يعرفه الاسرائيلي، واوضح السيد نصرالله، ان هناك خشية اسرائيلية من ان الضربة العسكرية قد تسرع من تطور البرنامج النووي الايراني السلمي، كما ان هناك مخاوفا من رد ايراني مباشر.

وفي سياق المقابلة التي اجرتها قناة العالم مع أمين عام حزب الله لبنان السيد حسن نصر الله اكد سماحته أن الحزب يخبأ مفاجآت للعدو الإسرائيلي، مشددا على أن تفعيل سلاح الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية قد أعطى نتائج ممتازه جدا، واشار السيد نصر الله بأن هناك بالتأكيد أمور مخبأة لمفاجأة العدو، لكن طبعا خلال سنوات، التطورات تحصل، وأهم تطور هو الموضوع الذي بدأناه أي الدفاع الجوي.

وفي موضوع آخر أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الاستهداف اليمني للإمارات رد فعل طبيعيا، وأكد أن ذلك الرد سيستمر طالما استمر التدخل الإماراتي في الحرب. كما ان سماحته نصح الامارات بالانسحاب من اليمن، فهو الانسب لها لحماية نفسها، وانه لا فائدة من وراء تكديس الاسلحة وانفاق المليارات للحصول على الحماية، فهذه الحماية لا تتحصل من الاسلحة المكدسة، واستدعاء جيوش العالم.

وفي ختام اللقاء الذي أجرته قناة العالم أبلغ الزميل محمد بيشكر الذي اجرى اللقاء مع سماحة السيد حسن نصر الله سلام زوجته وهي من الأسيرات اللبنانيات السابقات، إلى سماحة السيدحسن، وقال إن زوجته مصرة على أن تأخذ تذكارا من سماحة السيد.ويقول الزميل بيشكر إنه ما لبث أن رأى السيد حسن قد انتزع خاتمه، مهديا إياه لهذه الأسيرة السابقة.. ما أحدث فرحة كبرى لديها.