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مقابلة السيد نصرالله مع قناة العالم تكتسح مواقع التواصل

الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

مثل ماء النهر العذب، كان كلام الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، مع قناة العالم الاخبارية يوم الثلاثاء، فكل متابعي المقابلة من الباحثين عن حقيقة ما يجري في لبنان والمنطقة، بإستثناء من في قلوبهم مرض، قد إرتووا من معينه، فإتضحت الحقيقة ناصعة، لا يلفها غموض.

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سماحة السيد حسن نصر الله أشار في المقابلة الى ان الجمهورية الإسلامية في إيران تشكل اليوم نموذجا للاستقلال والحرية في العالم الإسلامي والعالم الثالث وعلى المستوى العالم برمته، و ان حديث أميركا عن الحرب ليس إلا للتهويل والضغط على إيران، مشددا على ان إيران بلاد قوية ذات سيادة والولايات المتحدة تخشى محاربتها.

تفاعل رواد مواقع التواصل مع كلام السيد نصرالله بشكل واسع حيث كتبت آمنة حول هذا الموضوع مغردة: "االصادق هذا و المأمون على الأوطان ثِق يا لبنان برايته ثِق يا لبنان ".

وعلق شهاب البصري بشأن هذا الموضوع كاتبا: "نصر من الله وفتح قريب قد نورت عيوننا بطلعتك البهية".

وكتب جواد ريا: "في أي طريق تحتاج لأن تسلكه أنت بحاجة إلى مشعل يضيء لك ظلماته وانت سيدي نور دروبنا وأنت فينا روح الله"

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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