شاهد..التلاحم الشعبي سر نجاح الثورة الاسلامية

العالم - خاص بالعالم

وقال فكرى في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة بذكرى انتصار الـ43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران: كان هناك قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران، مستشارون كثر يحكمون البلاد، الذين جاؤوا من اميركا وبلدان غربية اخرى.

وأكد المحلل السياسي أن الثورة الاسلامية في ايران تمتاز بأنها لم تكن مدعومة من أي جهة خارجية وقيادتها كانت منبثقة من الشعب نفسه، مشيراً الى ان الشعب الايراني قبل الثورة الاسلامية كان يعيش في حالة فقر بينما تحظى ايران بثروات كبيرة.

وبين فكري انه بعد انتصار الثورة الاسلامية اصبح هناك تلاحم وبين افراد الشعب كله، واصبح هناك ميثاق بين الشريحة المثقفة ورجال الدين من اجل النهوض بالمجتمع الى النحو الافضل.

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