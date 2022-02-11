القيادي المدلل: الثورة الاسلامية في ايران أعادت الاهتمام و التركيز على القضية الفلسطينية

العالم - فلسطين

وقال المدلل في تصريح صحفي له بمناسبة الذكرى الثالثة و الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في ايران: "إن بدايات انتصار الثورة الايرانية بدأت عملياً في دعمها للقضية الفلسطينية بتحويل السفارة الاسرائيلية الى سفارة فلسطينية واستقبالها للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات كرئيس دولة واعلان العداء لأمريكا حتى قبل انتصارها واعتبار امريكا الشيطان الاكبر لأنها الداعم الأساسي للاحتلال الصهيوني، وهى التي تعمل ضد ارادة الشعوب المستضعفة وتنهب ثرواتها وتدعم الأنظمة الاستبدادية الحاكمة" .

و أشار الى أنه و منذ انتصار الثورة، بدأ الدعم المالي والعسكري للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، وما تشهده حركات المقاومة على ارض فلسطين مثل الجهاد الإسلامي وحماس من تطورات في ادوات المقاومة وما تملكه من أسلحة متطورة والخبرات القتالية إلا بسبب الدعم الإيراني اللامحدود وعلى كافة المستويات السياسية والعسكرية والمالية والاجتماعية .

و لفت القيادي المدلل الى أن الجمهورية الاسلامية في ايران لم تغير من احتضانها للقضية الفلسطينية وللمقاومة بعد وفاة الخمينى رحمه الله الذى سار على نهجه الامام الخامنئى وفى كل خطاباته يكون للقضية الفلسطينية نصيبا كبيرا فيها ولا بتغير الرؤساء والحكومات لان دعم الفلسطينيين في مقاومتهم للاحتلال الصهيوني ينبع عن ايديولوجيا وثقافة تتوارثها اجيال ما بعد الثورة الاسلامية .