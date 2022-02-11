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بمناسبة ذكراها الـ 43

أمير عبد اللهيان يؤكد الالتزام بالمثل العليا للثورة الاسلامية

أمير عبد اللهيان يؤكد الالتزام بالمثل العليا للثورة الاسلامية
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ان المثل العليا للثورة الإسلامية ستظل تقود السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وكتب أمير عبد اللهيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة باللغة الانجليزية : "تشرفت بمرافقة رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي في استضافة السفراء الأجانب في الذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران"

وشدد وزير الخارجية في تغريدته على ان المثل العليا للثورة الإسلامية ستظل تقود السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويصادف اليوم الجمعة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

ووفقاً لتوجيهات الجهات المسؤولة ستقام بهذه المناسبة مسيرات بالسيارات والدراجات النارية، وذلك التزاما بالتوصيات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

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بمناسبة ذكراها الـ 43 أمير عبد اللهيان يؤكد الالتزام بالمثل العليا للثورة الاسلامية

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