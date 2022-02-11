شاهد: مشهد المقدسة كانت تشكل تهديداً للنظام البهلوي

العالم – خاص بالعالم

واضاف مراسل العالم انه انطلقت في مدينة مشهد المقدسة مسيرة طويلة احياءا لذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران، حيث تشكل مشهد نقطة فارقة في تضييق الخناق على الشاه واعوانه في القرن الماضي وقدمت الكثير من الثوار ابان الثورة الاسلامية.

وتقام فعاليات تلك المسيرة في شارع الامام الرضا (عليه السلام) ويعتبر هذا الشارع رمزاً لثوار سبعينيات القرن الماضي الذين كانوا ينددون بسياسات النظام البهلوي.

كما اوضح مراسلنا ان رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف سيلقي كلمة بمشهد في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ43.

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